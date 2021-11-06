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    «Ювентус» снова потеряет очки в Серии А?

    «Ювентус» — «Фиорентина». Прогноз (к. 2.11) и ставки на чемпионат Италии 6 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Фиорентина»
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    Пауло Дибала
    «Ювентус» сыграет на своем поле против «Фиорентины» в рамках 12-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 20:00 мск. «Ювентус» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ювентус»

    «Ювентус» после 11-ти туров находится девятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе «Старой синьоры» на данный момент 15 очков — на 16 меньше, чем у «Наполи» и «Милана».

    «Ювентус» ужасно провел прошлую неделю, по итогам которой, скорее всего, выбыл из борьбы за Скудетто. Сначала команда Массимилиано Аллегри проиграла на своем поле «Сассуоло» (1:2), а потом уступила в гостях «Вероне» (1:2).

    Если верить итальянским СМИ, Аллегри был просто в бешенстве после этих поражений. В итоге следующие несколько дней команда провела на базе.

    Судя по всему, подействовало. Ранее на этой неделе «Ювентус» одержал крутейшую победу над «Зенитом» в Лиге чемпионов — 4:2. Лучшим же в этой игре был Пауло Дибала, забивший два мяча.

    «Фиорентина»

    «Фиорентина» тем временем находится на седьмой строчке, опережая «Ювентус» на три очка.

    Клуб из Флоренции очень бодро стартовал, но потом случился спад. Но, судя по неданим матчам, «Виола» пришла в себя.

    В прошлом туре команда Винченцо Итальяно одержала домашнюю победу над «Специей» — 3:0.

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    Перед этим было гостевое поражение от «Лацио» (0:1) и еще одна домашняя победа — над «Кальяри» (3:0).

    «Фиорентина» выиграла три из шести гостевых матчей в Серии А в текущем сезоне.

    Прогноз и ставка

    На «Ювентус» в этом матче можно поставить за 1.68, ничью букмекеры предлагают за 4.33, а победу «Фиорентины» — за 5.65.

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    В прошлом сезоне «Юве» ни разу не выиграл у «Фиорентины». Матч в Турине и вовсе завершился триумфом гостей из Флоренции — 3:0.

    В этом сезоне «Ювентус» здорово играет в Лиге чемпионов, но почему-то очень уязвим в Серии А. Есть подозрение, что предстоящий матч не станет исключением.

    Поэтому идеальный вариант — ставка на голы. Например, на обе забьют + тотал больше 2,5 за 2.11.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Фиорентины» больше 1,0 за 2.24.

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    «Ювентус» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 06.11.2021. Прогнозы на футбол. «Ювентус» снова потеряет очки в Серии А?
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