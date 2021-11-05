Губерниев: Витория узнал, что у него есть вратарь…И это не Максименко

Известный комментаторподелился впечатлениями от гостевого матчапротив(1:1) в Лиге Европы.

На 75-й минуте голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти, справившись с ударом Джейми Варди.

«По "Спартаку"! Важное!!! Руй Витория узнал, что у него есть вратарь… И это не Максименко.

Даже на уровне "Лестера" мы еле ползаем и физически хватает минут на 70… Кутепов, оказывается, существует и может даже на поле появляться… Морально-волевые качества есть, и даже далеко копаться не надо… Пациент скорее жив чем мёртв… Вперед, "Спартак"!», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

«Спартак» занимает последнее место в группе после четырех туров. Отставание от первого места составляет три очка. В оставшихся матчах команда Руя Витории сыграет с «Легией» и «Наполи».