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    «Лестер» — «Спартак»No party для Варди. Селихов спас ничью для «Спартака» в Лестере
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    Губерниев: Витория узнал, что у него есть вратарь…И это не Максименко

    Футбол Спартак Лестер Сити Лига Европы Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от гостевого матча «Спартака» против «Лестера» (1:1) в Лиге Европы.

    Александр Селихов
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    Александр Селихов

    На 75-й минуте голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти, справившись с ударом Джейми Варди.

    «По "Спартаку"! Важное!!! Руй Витория узнал, что у него есть вратарь… И это не Максименко.

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    • Даже на уровне "Лестера" мы еле ползаем и физически хватает минут на 70… Кутепов, оказывается, существует и может даже на поле появляться… Морально-волевые качества есть, и даже далеко копаться не надо… Пациент скорее жив чем мёртв… Вперед, "Спартак"!», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

    «Спартак» занимает последнее место в группе после четырех туров. Отставание от первого места составляет три очка. В оставшихся матчах команда Руя Витории сыграет с «Легией» и «Наполи».

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