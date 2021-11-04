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    «Локомотиву» для победы над «Галатасараем» не хватило удачи, считает Колосков

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал ничейный результат в матче группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Галатасараем» (1:1)

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Игра мне понравилась — она пролетела в один миг, с удовольствием ее посмотрел.

    "Локомотив" владел преимуществом и выглядел более мастеровитым и тактически обученным, чем "Галатасарай".

    Жалко, что матч закончился ничьей, но надо похвалить "Локомотив" и сказать, что их сегодняшняя игра — это образец того, как надо играть российским клубам в еврокубках.

    Они сыграли намного лучше, чем дома, здесь все было по-другому и по структуре, и по тактике и, главное, по характеру.

    У "Галатасарая" упертые, волевые футболисты, но "Локо" превзошел их в этом компоненте и не уступил ни одного метра поля без борьбы.

    Для победы не хватило удачи: в последнем голевом моменте все было очень близко, но немного не повезло.

    Что касается перспектив "Локомотива" в Лиге Европы, то главное сохранить такую игру и характер.

    Сейчас травмированные игроки поправятся, и, если Бог милует и команда будет в полном составе, то я думаю, что они могут выиграть оставшиеся игры и бороться за выход из группы.

    Но, безусловно, в других командах тоже не фраера играют, поэтому тяжело сказать. Но по сегодняшней игре есть все основания полагать, что они как минимум займут третье место и продолжат еврокубковый путь в Лиге конференций», — сказал Колосков Sport24.

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