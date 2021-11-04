Фоден: Долго приходили в себя после ответного гола «Брюгге»

Полузащитник «Манчестер Сити»подвел итоги матча Лиги чемпионов с(4:1).

Хавбек открыл счет во встрече 4-го тура группового этапа.

«Эта была хорошая командная игра. Мы заслужили победу. Мы хорошо начали этот матч и долго приходили в себя после ответного гола, но хорошо сделали свою работу во втором тайме.

Во втором тайме мы должны были быть очень терпеливыми. "Брюгге" — хорошая команда и они доставили нам проблемы, но во втором тайме мы продолжили давить и забили три очень хороших гола.

Игра с ПСЖ будет по-настоящему тяжелой. Приятно иметь преимущество в пять очков [над Брюгге] в группе, но встреча с парижанами будет действительно важной игрой, и мы хотим ее выиграть», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.