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    Фоден: Долго приходили в себя после ответного гола «Брюгге»

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден подвел итоги матча Лиги чемпионов с «Брюгге» (4:1).

    Фил Фоден
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    Фил Фоден

    Хавбек открыл счет во встрече 4-го тура группового этапа.

    «Эта была хорошая командная игра. Мы заслужили победу. Мы хорошо начали этот матч и долго приходили в себя после ответного гола, но хорошо сделали свою работу во втором тайме.

    Во втором тайме мы должны были быть очень терпеливыми. "Брюгге" — хорошая команда и они доставили нам проблемы, но во втором тайме мы продолжили давить и забили три очень хороших гола.

    Игра с ПСЖ будет по-настоящему тяжелой. Приятно иметь преимущество в пять очков [над Брюгге] в группе, но встреча с парижанами будет действительно важной игрой, и мы хотим ее выиграть», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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