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    Агаларов признан лучшим игроком РПЛ в октябре

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    Российская Премьер-лига назвала имя лучшего игрока по итогам октября.

    Гамид Агаларов
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    Гамид Агаларов

    По итогам голосования обладателем приза стал нападающий «Уфы» Гамид Агаларов.

    «Болельщики проголосовали за Чидеру Эджуке, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР — за Клаудиньо. Решающим стал голос представителей РПЛ, которые выбрали Гамида Агаларова», — отмечает пресс-служба лиги.

    В прошлом месяце Агаларов провел четыре матча, в которых забил три мяча.

    В сентябре приз лучшему игроку месяца получил нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

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