Агаларов признан лучшим игроком РПЛ в октябре

Гамид Агаларов Фото: twitter.com/UfaFc
По итогам голосования обладателем приза стал нападающий «Уфы» Гамид Агаларов.
«Болельщики проголосовали за Чидеру Эджуке, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР — за Клаудиньо. Решающим стал голос представителей РПЛ, которые выбрали Гамида Агаларова», — отмечает пресс-служба лиги.
Гамид Агаларов стал лучшим игроком октября! 🔥— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) November 4, 2021
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Болельщики проголосовали за Чидеру Эджуке, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР — за Клаудиньо. Решающим стал голос представителей РПЛ, которые выбрали Гамида Агаларова 📊
⠀#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/8d4Tivh9Yh
В прошлом месяце Агаларов провел четыре матча, в которых забил три мяча.
В сентябре приз лучшему игроку месяца получил нападающий «Зенита» Артем Дзюба.