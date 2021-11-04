Агаларов признан лучшим игроком РПЛ в октябре

Российская Премьер-лига назвала имя лучшего игрока по итогам октября.

По итогам голосования обладателем приза стал нападающий «Уфы» Гамид Агаларов.

«Болельщики проголосовали за Чидеру Эджуке, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР — за Клаудиньо. Решающим стал голос представителей РПЛ, которые выбрали Гамида Агаларова», — отмечает пресс-служба лиги.

Гамид Агаларов стал лучшим игроком октября! 🔥

⠀

Болельщики проголосовали за Чидеру Эджуке, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР — за Клаудиньо. Решающим стал голос представителей РПЛ, которые выбрали Гамида Агаларова 📊

⠀#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/8d4Tivh9Yh — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) November 4, 2021

В прошлом месяце Агаларов провел четыре матча, в которых забил три мяча.

В сентябре приз лучшему игроку месяца получил нападающий «Зенита» Артем Дзюба.