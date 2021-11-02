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    «Эвертон» на выезде уступил «Вулверхэмптону»

    «Вулверхэмптон» — «Эвертон»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 10-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» одержал домашнюю победу над «Эвертоном» со счетом 2:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе победителей отличились защитник Макс Килман и мексиканский нападающий Рауль Хименес.

    Гол ливерпульцев на счету нигерийского форварда Алекса Айуоби.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Эвертон 2:1
    Голы: 1:0 Макс Килман (28'), 2:0 Рауль Хименес (32'), 2:1 Алекс Айуоби (66') Вулверхэмптон: Жозе Са, Макс Килман, Конор Коди, Ромен Сес, Нелсон Семеду, Рубен Невеш, Жоау Моутинью, Райан Айт Нури, Франсиску Тринкан (Даниэл Поденсе, 79'), Хван Хи Чан (Фабиу Силва, 90'), Рауль Хименес (Леандер Дендонкер, 90') Эвертон: Демарай Грей (Хосе Саломон Рондон, 90'), Ришарлисон, Алекс Айуоби (Энтони Гордон, 78'), Аллан, Жан-Филипп Гбамин (Фабиан Делф, 46'), Эндрос Таунсенд, Бен Годфри, Мэйсон Холгейт, Майкл Кин, Шеймус Коулман, Джордан Пикфорд Предупреждения: Шеймус Коулман (90 + 2'), Райан Айт Нури (90 + 3')

    «Вулверхэмптон» находится на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, «Эвертон» занимает 10-ю строчку.

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