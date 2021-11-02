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    Лопетеги: «Севилья» в ЛЧ каждый матч рассматривает как финал

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    Главный тренер «Севильи» Юлен Лопетеги поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Лилля».

    Юлен Лопетеги
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    Юлен Лопетеги

    «Мы каждый матч рассматриваем как финал — это будет таким же. Команда осознает качество соперника и требования турнира — мы говорим о Лиге чемпионов. Не забывайте, к нам приедет чемпион Франции.

    Эн-Несири постепенно набирает форму, он был недоступен в течении пяти недель. Парню нужно время, чтобы полностью восстановиться. Что касается Дилейни и Монтиэля, то они буду готовы к матчу с Лиллем», — приводит слова специалиста Marca.

    Матч «Севилья» — «Лилль» состоится во вторник, 2 ноября в 23:00 по московскому времени. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.

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