Луческу: Неужели на матч против «Барселоны» нужно кого-то мотивировать?

«Неужели на матч против "Барселоны" нужно кого-то мотивировать? "Барселона" — это "Барселона". Каждый игрок, который приехал в Киев, высокого уровня.
Да, в нашем составе нет футболистов, сумма отступных за которых составляет миллиарды, а у них есть. Но у "Динамо" тоже качественные игроки, и мы это увидим.
Отсутствии Пике и Агуэро — это не существенно, поскольку отсутствие Пике компенсирует Гарсия, который так же хорошо играет. Это будущее "Барселоны", ведь он намного моложе.
Агуэро не так уж много играл в последнее время, поэтому тоже нельзя сказать сказать, что его отсутствие — проблема для "Барсы".
Тем более, что у них есть Депай, который на данный момент является ударной силой команды: и играет хорошо, и забивает.
Естественно, на "Барселоне" сказалось отсутствие Месси. С его уходом коллектив что-то потерял в плане психологии.
Но у нас также отсутствуют важнейшие игроки [кроме Миколенко] — Попов и Беседин. Отсутствие одного или двух футболистов ничего не меняет в плане игры. Уверен, мы проведем хороший матч.
Я рассказал ребятам, как в 2004-м году к нам [в Донецк] приехала "Барселона", в той игре дебютировал Месси. "Шахтер" выиграл 2:0 за счет сумасшедшей самоотдачи и организации игры.
Тогда у "Барселоны" также был переходный период. Мы должны сделать все, чтобы добиться положительного результата.
Мы попали в сложнейшую группу, в которой "Бавария" имеет большое преимущество перед остальными командами.
Но я верю в своих ребят и хочу от них увидеть большую мотивацию и хорошую игру», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.