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    Луческу: Неужели на матч против «Барселоны» нужно кого-то мотивировать?

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    Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал о готовности команды к ответному матчу против «Барселоны» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Мирча Луческу
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    Мирча Луческу

    «Неужели на матч против "Барселоны" нужно кого-то мотивировать? "Барселона" — это "Барселона". Каждый игрок, который приехал в Киев, высокого уровня.

    Да, в нашем составе нет футболистов, сумма отступных за которых составляет миллиарды, а у них есть. Но у "Динамо" тоже качественные игроки, и мы это увидим.

    Отсутствии Пике и Агуэро — это не существенно, поскольку отсутствие Пике компенсирует Гарсия, который так же хорошо играет. Это будущее "Барселоны", ведь он намного моложе.

    Агуэро не так уж много играл в последнее время, поэтому тоже нельзя сказать сказать, что его отсутствие — проблема для "Барсы".

    Тем более, что у них есть Депай, который на данный момент является ударной силой команды: и играет хорошо, и забивает.

    Естественно, на "Барселоне" сказалось отсутствие Месси. С его уходом коллектив что-то потерял в плане психологии.

    Но у нас также отсутствуют важнейшие игроки [кроме Миколенко] — Попов и Беседин. Отсутствие одного или двух футболистов ничего не меняет в плане игры. Уверен, мы проведем хороший матч.

    Я рассказал ребятам, как в 2004-м году к нам [в Донецк] приехала "Барселона", в той игре дебютировал Месси. "Шахтер" выиграл 2:0 за счет сумасшедшей самоотдачи и организации игры.

    Тогда у "Барселоны" также был переходный период. Мы должны сделать все, чтобы добиться положительного результата.

    Мы попали в сложнейшую группу, в которой "Бавария" имеет большое преимущество перед остальными командами.

    Но я верю в своих ребят и хочу от них увидеть большую мотивацию и хорошую игру», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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