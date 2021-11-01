«Спартак» договорился о подписании полузащитника тульского «Арсенала»

«Спартак» и тульский «Арсенал» достигли договоренности о переходе в московский клуб полузащитника сообщает официальный сайт «красно-белых».

Контракт игрока с московским клубом вступит в силу с 1 января 2022 года и будет рассчитан до конца сезона 2025/26.

Хлусевич выступает за тульский клуб с 2018 года. Он провел 48 матчей за дубль и 49 — за основу «Арсенала».

В составе молодежки забил 16 мячей и сделал 15 голевых передач. За первую команду отличился 7 раз и сделал 5 результативных пасов.

В 2020 году Хлусевич был на просмотре в португальском «Порту», а летом этого года дебютировал за молодежную сборную России, провел за нее 6 матчей и забил 2 мяча.