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    «Спартак» договорился о подписании полузащитника тульского «Арсенала»

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    «Спартак» и тульский «Арсенал» достигли договоренности о переходе в московский клуб полузащитника Даниила Хлусевича, сообщает официальный сайт «красно-белых».

    Даниил Хлусевич
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    Даниил Хлусевич

    Контракт игрока с московским клубом вступит в силу с 1 января 2022 года и будет рассчитан до конца сезона 2025/26.

    Хлусевич выступает за тульский клуб с 2018 года. Он провел 48 матчей за дубль и 49 — за основу «Арсенала».

    В составе молодежки забил 16 мячей и сделал 15 голевых передач. За первую команду отличился 7 раз и сделал 5 результативных пасов.

    В 2020 году Хлусевич был на просмотре в португальском «Порту», а летом этого года дебютировал за молодежную сборную России, провел за нее 6 матчей и забил 2 мяча.

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