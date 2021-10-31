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    «Лион» на своем поле победил «Ланс»

    «Лион» — «Ланс»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 12-го тура чемпионата Франции «Лион» одержал домашнюю победу над «Лансом» со счетом 2:1.

    «Лион»
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    «Лион»

    Голами в составе победителей отметились Экамби Токо, реализовавший пенальти, и Уссем Ауар.

    Гол гостей забил Арно Калимуэндо.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лион — Ланс 2:1
    Голы: 1:0 Карл Токо Экамби (пенальти) (25'), 2:0 Уссем Ауа (41'), 2:1 Арно Калимуэндо Мюинга (61') Лион: Антони Лопеш, Лео Дюбуа (Мало Гюсто, 78'), Жером Боатенг (Синали Дьоманде, 77'), Джейсон Денайер, Эмерсон, Бруно Гимарайнс (Ислам Слимани, 90'), Максанс Какере, Шердан Шакири (Тьяго Мендес, 64'), Уссем Ауа, Карл Токо Экамби (Райан Шерки, 78'), Лукас Пакета Ланс: Уэсли Саид (David Costa, 76'), Арно Калимуэндо Мюинга (Корентен Жан, 76'), Флорьян Сотока (Гаэль Какута, 46'), Пшемыслав Франковский, Секо Фофана, Шейк Омар Траоре, Жонатан Клосс (Дейер Мачадо, 85'), Факундо Медина, Кевин Дансо, Жонатан Гради (Charles Boli, 85'), Жан-Луи Лека Предупреждения: Лукас Пакета (10'), Флорьян Сотока (38'), Жонатан Клосс (54')

    «Лион» набрал 19 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Ланс» — 2-й (21).

    7 ноября «Лион» сыграет с «Ренном», «Ланс» примет «Труа».

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