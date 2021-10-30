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    «Севилья» победила «Осасуну» и догнала «Реал»

    «Севилья» — «Осасуна»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Осасуна Севилья Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В матче 12-го тура чемпионата Испании «Севилья» одержала домашнюю победу над «Осасуной» со счетом 2:0.

    «Севилья»
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    «Севилья»

    Счет в матче был открыт на 40-й минуте, когда хозяева заработали угловой на правом фланге. Последовала подача в исполнении Ракитича в центр штрафной площади, откуда сильно и точно головой удалось пробить Диего Карлосу.

    А на 60-й минуте грубейший ляп в обороне «Осасуны» привел ко второму голу. Выскочил за пределы штрафной площади на мяч Хуан Перес, но не сумел поделить снаряд с Аресо. В итоге мяч подобрал Лукас Окампос, который просто с 23-х метров покатил его в пустые ворота.

    Футбол. Испания. Примера
    Севилья — Осасуна 2:0
    Голы: 1:0 Диего Карлос (40'), 2:0 Лукас Окампос (60') Севилья: Яссин Буну, Gonzalo Montiel (Хесус Навас, 58'), Жюль Кунде, Диего Карлос, Маркос Акунья, Жоан Жордан (Неманья Гудель, 70'), Томас Делейни (Фернандо, 78'), Иван Ракитич, Эрик Ламела, Рафаэль Мир Висенте (Юссеф Эн-Несири, 78'), Лукас Окампос Осасуна: Эсекьель Авила (Энрике Гарсия, 68'), Рубен Гарсия (Хави Онтиверос, 79'), Иньиго Перес (Анте Будимир, 68'), Дарко Брашанац, Ойер Оласабаль (Хон Монкайола, 69'), Роберто Торрес (Роберт Ибаньес, 79'), Хосе Анхель, Гарсия Унай Лугеа, Давид Гарсия, Jesus Areso, Хуан Перес Предупреждения: Jesus Areso (54'), Жоан Жордан (61'), Анте Будимир (70'), Яссин Буну (89')

    Команда Хулена Лопетеги набрала 24 очка, столько же у других лидеров чемпионата «Реала» из Мадрида и «Реала Сосьедад». «Осасуна» с 19 очками идет седьмой.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    7 ноября пройдут матчи «Осасуна» — «Реал Сосьедад» и «Бетис» — «Севилья».

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