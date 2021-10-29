«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Роджерса

Наставник «Лестера»может возглавить «Манчестер Юнайтед», информирует ESPN.

По данным издания, руководство «красных дьяволов» рассматривает кандидатуру 48-летнего специалиста на случай отставки Уле Гуннара Сульшера.

Ранее стало известно о том, что «Юнайтед» дал норвежцу три матча на исправление плохих результатов. В ближайших турах АПЛ манкунианцы встретятся с «Тоттенхэмом» (30 октября) и «Манчестер Сити» (6 ноября), а в Лиге чемпионов сыграют с «Аталантой» (2 ноября).

Роджерс тренирует «Лестер» с 2019 года. В нынешнем году он привел команду к победе в Кубке и Суперкубке Англии.