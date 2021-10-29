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    «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Роджерса

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    Наставник «Лестера» Брендан Роджерс может возглавить «Манчестер Юнайтед», информирует ESPN.

    Брендан Роджерс
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    Брендан Роджерс

    По данным издания, руководство «красных дьяволов» рассматривает кандидатуру 48-летнего специалиста на случай отставки Уле Гуннара Сульшера.

    Ранее стало известно о том, что «Юнайтед» дал норвежцу три матча на исправление плохих результатов. В ближайших турах АПЛ манкунианцы встретятся с «Тоттенхэмом» (30 октября) и «Манчестер Сити» (6 ноября), а в Лиге чемпионов сыграют с «Аталантой» (2 ноября).

  • Сульшеру дали три матча на исправление ситуации в «Манчестер Юнайтед»
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    • Роджерс тренирует «Лестер» с 2019 года. В нынешнем году он привел команду к победе в Кубке и Суперкубке Англии.

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