Сульшеру дали три матча на исправление ситуации в «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Манчестер Юнайтед» решило дать главному тренерутри матча, чтобы он мог исправить положение команды, сообщает The Telegraph.

По данным источника, если норвежскому специалисту удастся улучшить результаты «МЮ», он останется на своем посту, в случае ухудшения ситуации норвежец будет уволен.

Фактически «Юнайтед» уже начал поиск нового тренера на случай увольнения Сульшера. Отчасти, причина задержки решения об отставке заключается в том, чтобы дать больше времени на переговоры с кандидатами.

«Юнайтед» встретится с «Тоттенхэмом» в субботу, 30 октября, а затем сыграет с «Аталантой» в Лиге чемпионов, после чего «красным дьяволам» предстоит матч с «Манчестер Сити».