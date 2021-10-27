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    Сульшеру дали три матча на исправление ситуации в «Манчестер Юнайтед»

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    Руководство «Манчестер Юнайтед» решило дать главному тренеру Уле Гуннару Сульшеру три матча, чтобы он мог исправить положение команды, сообщает The Telegraph.

    Уле Гуннар Сульшер
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    Уле Гуннар Сульшер

    По данным источника, если норвежскому специалисту удастся улучшить результаты «МЮ», он останется на своем посту, в случае ухудшения ситуации норвежец будет уволен.

    Фактически «Юнайтед» уже начал поиск нового тренера на случай увольнения Сульшера. Отчасти, причина задержки решения об отставке заключается в том, чтобы дать больше времени на переговоры с кандидатами.

    «Юнайтед» встретится с «Тоттенхэмом» в субботу, 30 октября, а затем сыграет с «Аталантой» в Лиге чемпионов, после чего «красным дьяволам» предстоит матч с «Манчестер Сити».

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