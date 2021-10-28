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    Стала известна сумма компенсации Куману за досрочный разрыв контракта с «Барселоной»

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    «Барселоне» придется выплатить компенсацию бывшему главному тренеру команды Рональду Куману за досрочное расторжение контракта.

    Рональд Куман
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    Рональд Куман

    «Барселона» объявила об отставке 58-летнего специалиста вскоре после поражения от «Райо Вальекано» (0:1) в десятом туре чемпионата Испании.

    По информации El Pais, Куман получит компенсацию в размере 12 миллионов евро.

    Куман возглавлял «Барселону» с августа 2020 года. В прошлом сезоне команда под его руководством выиграла Кубок Испании, но выбыла из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала и стала третьей в Ла Лиге.

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    • Ради того, чтобы стать главным тренером «Барселоны», Куман заплатил шесть миллионов евро за расторжение контракта с Королевским футбольным союзом Нидерландов и уход с поста главного тренера сборной.

    Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Барселоны» может стать Хави.

    В текущем чемпионате Испании «Барселона» занимает девятое место.

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