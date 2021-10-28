Анчелотти: Мне понравилась игра «Реала» с «Осасуной»

Главный тренер «Реала»дал комментарий после ничьей с «Осасуной» (0:0) в рамках Ла Лиги.

«С учетом того, как развивалась игра, времени добавили очень мало. Я попросил объяснить мне это, но объяснения меня не слишком убедили.

Из трех последних игр, которые "Реал" не выиграл дома, мы заслужили победу в двух. Нам нужно понять, что это были сложные матчи для команды, потому что в этой игре нам не хватало давления в штрафной.

Хотите честно? Можете назвать меня сумасшедшим, но мне понравилась игра "Реала", особенно во втором тайме. Игроки выложились полностью», — цитирует тренера Marca.

После этой игры мадридский клуб имеет в активе 21 очко и возглавил турнирную таблицу Примеры, обойдя «Севилью» по дополнительным показателям. «Осасуна» находится на шестой строчке (19 очков).