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    Анчелотти: Мне понравилась игра «Реала» с «Осасуной»

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий после ничьей с «Осасуной» (0:0) в рамках Ла Лиги.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «С учетом того, как развивалась игра, времени добавили очень мало. Я попросил объяснить мне это, но объяснения меня не слишком убедили.

    Из трех последних игр, которые "Реал" не выиграл дома, мы заслужили победу в двух. Нам нужно понять, что это были сложные матчи для команды, потому что в этой игре нам не хватало давления в штрафной.

    Хотите честно? Можете назвать меня сумасшедшим, но мне понравилась игра "Реала", особенно во втором тайме. Игроки выложились полностью», — цитирует тренера Marca.

    После этой игры мадридский клуб имеет в активе 21 очко и возглавил турнирную таблицу Примеры, обойдя «Севилью» по дополнительным показателям. «Осасуна» находится на шестой строчке (19 очков).

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