Куман: Учитывая моменты, которые у нас были, результат несправедливый

Главный тренер «Барселоны»прокомментировал очередное неудачное выступление своей команды в чемпионате Испании. «Каталонцы» проиграли «Райо Вальекано» 0:1.

«Думаю, первые 15 минут у нас были проблемы с включением в игру, но потом мы всё контролировали. Были моменты, и это хорошо, но только когда ты их реализуешь. У нас есть игроки, которые способны забивать голы. Я не могу жаловаться на команду. Нам было сложной войти в игру. Учитывая моменты, которые у нас были, результат несправедливый. Мы проиграли этот матч не из-за отношения или своей игры. Всё потому, что мы не смогли забить. Больше мне нечего говорить», — приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

«Барселона» занимает 9 место. На ее счету 15 очков. Это ее третье поражение в последних четырех турах Примеры.