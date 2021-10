Ансу Фати получил травму колена и выбыл на неопределенный срок

Нападающий «Барселоны»выбыл на неопределенный срок из-за новой травмы правого колена, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

18-летний футболист точно пропустит предстоящий матч Ла Лиги против «Райо Вальекано».

При этом в клубе пока не знают, когда Фати сможет вернуться на поле.

«Барселона» не уточняет, когда Ансу повредил колено — на одной из недавних тренировок или в игре с мадридским «Реалом» (1:2) в минувшее воскресенье.

Фати, как известно, пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы колена.

В текущем сезоне Фати провел шесть матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Напомним, ранее «Барселона» подписала новый контракт с Фати до 2027 года.

⚠️ The first team player @ANSUFATI has pain in his right knee. He is unavailable for selection and his recovery will dictate his return.#RayoBarça pic.twitter.com/L37Lr5AUVd