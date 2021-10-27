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    «Эспаньол» поделил очки с «Атлетиком»

    «Эспаньол» — «Атлетик»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 11-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» на своем поле сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао — 1:1.

    «Эспаньол»
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    «Эспаньол»

    На 33-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал нападающий каталонцев Рауль де Томас.

    Баски отыгрались на 52-й минуте благодаря голу Иньяки Уильямса.

    Уже в компенсированное время Рауль де Томас получил прямую красную карточку.

    Футбол. Испания. Примера
    Эспаньол — Атлетик 1:1
    Голы: 1:0 Рауль Де Томас (пенальти) (33'), 1:1 Иньяки Уильямс (52') Эспаньол: Диего Лопес, Алейш Видаль, Серджи Гомес, Леандро Кабрера, Адрия Хинер, Серхи Дардер (Давид Лопес, 90'), Мануэль Морланес (Ландри Димата, 69'), Адриан Эмбарба (Альваро Вадильо, 90'), Оскар Мелендо (Янхель Эррера, 58'), Николас Рибаудо (Хавьер Пуадо, 68'), Рауль Де Томас Атлетик: Иньяки Уильямс, Ойан Сансет (Хон Морсильо, 85'), Икер Муньяин (Рауль Гарсия, 72'), Микель Весга, Унай Венседор (Дани Гарсия, 72'), Нико Уильямс (Алехандро Беренгер, 72'), Иньиго Лекуэ, Йерай Альварес, Даниэль Вивиан (Унай Нуньес, 58'), Оскар де Маркос, Унай Симон Предупреждения: Янхель Эррера (74'), Алехандро Беренгер (75'), Йерай Альварес (90 + 5') Удаление: Рауль Де Томас (90 + 3')

    В турнирной таблице Примеры «Атлетик» (17 очков) занимает седьмое место, «Эспаньол» (14) идет 10-м.

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