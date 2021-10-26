Уткин договорился о сотрудничестве с Оkkо

Известный комментаторобъявил о возвращении в телеэфир.

«Я договорился о сотрудничестве с Оkkо. В ближайшее воскресенье приду на баскское дерби "Реал Сосьедад" — "Атлетик" к Теме Борисову», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

Матч 12-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» — «Атлетик» состоится 31 октября в Сан-Себастьяне. Начало встречи — в 23:00 по мск.

При этом он не указал, будет ли данный матч единичной практикой либо речь идет о постоянном сотрудничестве.

Напомним, что Уткин ушел с «Матч ТВ» в феврале 2016 года и с тех пор практически не появлялся в телевизионном эфире.