«Уфа» — «Рубин»: счет 1:1, обзор голов

Гамид Агаларов Фото: «Уфа»
Хозяева вышли вперде на 19 минуте после забитого гола с пенальти в исполнении гамида Агаларова. Гости сравняли счет благодаря автоголу защитника «Уфы» Юрия Журавлева.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Уфа — Рубин 1:1
Голы: 1:0 Гамид Агаларов (пенальти) (19'), 1:1 Юрий Журавлёв (автогол) (59') Уфа: Александр Беленов, Egas Cacintura (Азер Алиев, 88'), Эрвинг Ботака-Иобома, Юрий Журавлёв, Константин Плиев, Боян Йокич, Артём Голубев, Руслан Фищенко, Остон Урунов (Александр Саплинов, 90'), Вячеслав Кротов (Олег Иванов, 83'), Гамид Агаларов Рубин: German Onugkha (Михаил Костюков, 76'), Хвича Кварацхелия, In-Beom Hwang, Сеад Хакшабанович, Андерс Драйер (Солтмурад Бакаев, 76'), Оливер Абильгор, Илья Самошников, Монтассар Тальби, Филип Уремович, Георгий Зотов, Юрий Дюпин Предупреждения: Оливер Абильгор (11'), Остон Урунов (29'), Egas Cacintura (47')
«Уфа» набрала 10 очков и вышла на 15 место в таблице. «Рубин» с 16 очками остался 9 позиции.