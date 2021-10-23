«Валенсия» — «Мальорка»: счет матча 2:2, обзор голов

сыграла вничью св домашнем матче десятого тура испанской Примеры.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Фрагмент матча Фото: laliga.com

Встреча, которая прошла на стадионе «Месталья», завершилась со счетом 2:2.

Счет на 32-й минуте открыл Анхель Родригес. Спустя еще шесть минут Муктар Дьякаби отметился автоголом.

«Летучие мыши» доигрывали встречу в меньшинстве, так как вторую желтую карточку на 55-й минуте получил Ли Кан Ин.

Несмотря на это, в компенсированное время Гонсалу Гедеш сократил отставание хозяев, а Хосе Луис Гайя восстановил паритет.

Футбол. Испания. Примера Валенсия — Мальорка 0:2 Голы: 0:1 Анхель Родригес (32'), 0:2 Муктар Дьякаби (автогол) (38') Валенсия: Яспер Силлессен, Димитри Фулкье (Давид Хасон, 76'), Габриэл Паулиста, Муктар Дьякаби (Омар Альдерете, 46'), Хосе Гайя, Элдер Кошта, Урош Рачич (Карлос Солер, 46'), Даниэль Васс, Уго Дуро (Ману Вальехо, 64'), Максимилиано Гомес (Маркос де Соуза, 46'), Гонсалу Гуэдеш Мальорка: Анхель Родригес (Фер Ниньо, 63'), Дани Родригес (Лаго Жуниор, 76'), Antonio Sanchez (Коста Хауме, 85'), Ли Кан Ин, Иньиго Руис де Галарета (Родриго Батталья, 75'), Иддрису Баба, Бриан Оливан, Franco Russo, Мартин Вальент, Пабло Маффео, Маноло Рейна Предупреждения: Муктар Дьякаби (14'), Ли Кан Ин (31'), Максимилиано Гомес (34'), Даниэль Васс (52'), Ли Кан Ин (55'), Абдон Пратс (55'), Бриан Оливан (77'), Родриго Батталья (90'), Ману Вальехо (90 + 4')

В турнирной таблице Примеры «Валенсия» занимает десятое место (13 очков), а «Мальорка» — 12-е (12 очков).