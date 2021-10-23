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    «Краснодар» в гостях разгромил «Нижний Новгород»

    «Нижний Новгород» — «Краснодар»: счет матча 1:4, обзор голов

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    «Краснодар» в выездном матче 12-го тура российской Премьер-лиги разгромил «Нижний Новгород» — 4:1.

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    «Быки» открыли счет уже на 5-й минуте, когда Тонни Де Вильена навесил, Гжегож Крыховяк здорово выпрыгнул и головой вколотил мяч в сетку.

    На 56-й минуте Крыховяк сделал пас на Эдуарда Сперцяна, который реализовал выход один на один с вратарем.

    Еще через четырнадцать минут «Краснодар» получил право на пенальти, но его не реализовал Джон Кордоба.

    На 73-й минуте Реми Кабелла навесил во вратарскую, где Александр Черников ударом головой по красивой дуге отправил мяч в дальний угол.

    Спустя три минуты отличился уже Владимир Ильин, замкнув передачу Сперцяна.

    Нижегородцы сократили отставание на 83-й минуте усилиями Кирилла Гоцука, но на большее их не хватило.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Нижний Новгород — Краснодар 1:4
    Голы: 0:1 Гжегож Крыховяк (5'), 0:2 Эдуард Сперцян (56'), 0:3 Александр Черников (73'), 0:4 Владимир Ильин (76'), 1:4 Кирилл Гоцук (83') Нижний Новгород: Артур Анисимов, Иван Миладинович, Акош Кечкеш, Daniil Penchikov (Кирилл Косарев, 66'), Денис Ткачук, Nikolay Kalinskiy, Илья Берковский, Павел Могилевец (Igor Gorbunov, 63'), Ibrokhimhalil Yoldoshev (Кирилл Гоцук, 46'), Richie Ennin, Тимур Сулейманов Краснодар: Джон Кордоба (Владимир Ильин, 73'), Виктор Классон, Эдуард Сперцян (Nikita Krivtsov, 78'), Реми Кабелла (Дмитрий Стоцкий, 86'), Гжегож Крыховяк, Александр Черников, Тонни Триндаде Вильена, Кайо, Егор Сорокин, Кристиан Рамирес, Матвей Сафонов Предупреждения: Джон Кордоба (20'), Daniil Penchikov (64'), Кирилл Косарев (80'), Матвей Сафонов (83'), Тимур Сулейманов (83')

    В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает третье место (21 очко), а «Нижний Новгород» — десятое (14 очков).

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