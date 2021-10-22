Матч французской Лиги 1 между может пройти в Китае

Руководители французской Лиги 1 хотят провести матч чемпионата Франции «Монако» — «Лион» в Китае, сообщает L'Equipe. Организация ожидает одобрения ФИФА.

Если этот план будет осуществлен, то игра состоится в Шанхае. Матч 23-го тура «Монако» — «Лион» должен пройти 6 февраля 2022 года.

Отмечается, что связи с проблемами с продажей прав на трансляцию, которые были у лиги в прошлом сезоне, руководители ищут возможность выхода на новые рынки.

Напомним, испанская Ла Лига в 2019 году подавала запрос на проведение матча «Вильярреал» — «Атлетико» в Майами, но получила отказ. Позднее ФИФА не позволила провести в США игру «Жирона» — «Барселона».