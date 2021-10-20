Вернидуб: «Шериф» достойно сыграл с «Интером»

Наставник «Шерифа»оценил поражение в матче Лиги чемпионов против «Интера» со счетом 1:3.

«Это была хорошая игра. Понятно, что "Интер" — это большой клуб, который борется за чемпионство в Италии. Мы старались играть в футбол. В первом тайме проиграли — 0:1. Во втором тайме немножко перестроились, сыграли в пять защитников, забили ответный хороший гол. К сожалению, пропустили два мяча со стандартов. Конечно, хотелось большего. Но, что есть, то есть. Я благодарен своим ребятам за игру и самоотдачу — они сражались до конца. У нас есть ответная игра в Тирасполе, будем готовиться.

Хоть мы и проиграли 1:3, команда выглядела достойно, команда сражалась. Мы не только оборонялись, но и хорошо делали переходы из обороны в атаку. Еще раз скажу: забили очень хороший гол со стандарта. Были еще моменты, но, к сожалению, не реализовали их. Конечно, "Интер" — это "Интер", но я очень горжусь своими футболистами», — цитирует Вернидуба Sport24.

«Шериф» набрал шесть очков и все еще лидирует в группе.