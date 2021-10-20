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    Мбаппе: Мы все равно побеждаем, несмотря на качество игры

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    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе поделился впечатлениями после матча с «Лейпцигом» (3:2) в Лиге чемпионов.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Я здесь для того, чтобы помогать клубу и сделать так, чтобы мы выступали как можно лучше.

    Если я хорошо себя проявляю, то это потому, что партнеры создают для меня наиболее подходящую ситуацию. Но самое важное — это победа.

    Наша команда поработала над различными аспектами игры, над игрой с мячом и без мяча. Идет процесс адаптации. Да, возможно, мы должны навязывать соперникам свой стиль, но пока мы еще только адаптируемся.

    Нет оправданий тому, что мы в этом сезоне играли не лучшим образом, но все же у нас не хватало многих футболистов, а когда в других чемпионатах матчи переносились, мы все равно играли.

    Возможно, мы в Лиге 1 испытываем определенные проблемы, но все же у нас 9 побед в 10 матчах.

    Да, надо играть лучше, это так. Однако мы все равно побеждаем, несмотря на качество игры. Хотя для более спокойных побед действительно надо играть лучше.

    Мы с Месси хорошо сегодня взаимодействовали, было здорово. А сейчас еще и Неймар вернется. Мы втроем будем еще сильнее.

    Нужно, чтобы и наша троица, и остальные действовали эффективно. Но с Месси легко играть», — сказал Мбаппе RMC Sport.

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