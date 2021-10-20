Индзаги: Матч выдался сложным, но «Интер» заслужено победил «Шериф»

Главный тренер «Интера»после победы над «Шерифом» (3:1) в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов отметил, что миланцы сыграли великолепно.

«Мы сыграли так, как и должны были сыграть. "Шериф" добился побед в первых двух турах и прилетел сюда окрыленным ими. Матч выдался сложным, но мы создали действительно много моментов: трижды попали в каркас ворот, еще трижды забили, а сколько помимо этого промахивались…

Нам еще многое предстоит улучшить, но мы провели великолепную игру. Несколько ошибок допустили, пропуская острые контрвыпады "Шерифа", в котором собрался отличный состав. У нас впереди много работы, но смотреть игру этой команды интересно.

Нам следовало больше забивать в первом тайме. Видаль всегда тренируется с энтузиазмом и наряду с Алексисом Санчесом не оставляет мне сомнений в том, что стремится помочь. Артуро заслуживает всего, что сегодня произошло, так как всегда готов к этому и помогает команде поистине с мальчишеским энтузиазмом», — цитирует Индзаги пресс-служба УЕФА.

«Шерифом» с шестью очками делит первое место с «Реалом», а «Интер» с четырьмя баллами идет на третьем месте.