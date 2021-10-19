Головин начнет тренироваться в общей группе «Монако»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако», рассказал о возвращении игрока в общую группу.

«Саша действительно восстановился от травмы во вторник вернется в общую группу. Что касается ближайшей игры "Монако", то давайте не будем спешить делать прогнозы — пока он просто вернется в общую группу, а там уже как решит медицинский штаб», — сказал Клюев Sport24.

Ранее Головин получил рецидив травмы в матче Лиги 1 против «Бордо» (3:0). С 12 октября полузащитник тренируется по индивидуальной программе.

В нынешнем сезоне Головин сыграл в семи матчах, забил два гола и отметился результативной передачей.