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    Барриос: Хочу еще много лет биться вместе с «Зенитом» за высокие награды

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    Полузащитник Вильмар Барриос прокомментировал продление контракта с «Зенитом».

    Вильмар Барриос
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    Вильмар Барриос

    Новое соглашение рассчитано до 2026 года.

    «Я счастлив, что могу и дальше защищать цвета этого клуба, и очень хочу продолжить отдавать всего себя на поле и делать все, на что способен, чтобы достигать наших целей вместе с командой.

    Не обращал внимания ни на какие слухи и всегда был на 100 процентов сосредоточен на "Зените".

    Моя главная задача — показывать лучшую свою игру в каждом матче и приносить пользу команде.

    Ни секунды не раздумывал перед тем, как подписать новый контракт, потому что хочу еще много лет биться вместе с "Зенитом" за самые высокие награды и еще много раз стать чемпионом.

    Мне и моей семье очень комфортно в этом городе, дочка и жена давно адаптировались к погоде, они счастливы — все это позволяет мне лучшим образом проявлять себя в спортивном плане и приносить максимум пользы команде.

    Надеюсь, так будет и впредь», — приводит слова Барриоса пресс-служба клуба.

    28-летний Барриос присоединился к сине-бело-голубым в феврале 2019 года. За это время полузащитник провел в составе «Зенита» 92 матча, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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