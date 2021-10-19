Основной голкипер «Шерифа» пропустит матч с «Интером»

Вратарь «Шерифа»не поехал на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского «Интера».

«Он почувствовал небольшое недомогание. Тренерский штаб не стал рисковать, и он остался в Тирасполе», — сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, Атанасиадис был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по итогам матчей 2-го тура группового этапа. Молдавская команда победила в Мадриде «Реал» со счетом 2:1, а греческий голкипер совершил 11 сейвов.

Также встречу в Милане пропустит нападающий Джасурбек Яхшибоев. Он забил «Реалу» по ходу первого тайма.