Основной голкипер «Шерифа» пропустит матч с «Интером»

Георгиос Атанасиадис Фото: globallookpress.com
«Он почувствовал небольшое недомогание. Тренерский штаб не стал рисковать, и он остался в Тирасполе», — сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, Атанасиадис был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по итогам матчей 2-го тура группового этапа. Молдавская команда победила в Мадриде «Реал» со счетом 2:1, а греческий голкипер совершил 11 сейвов.
Также встречу в Милане пропустит нападающий Джасурбек Яхшибоев. Он забил «Реалу» по ходу первого тайма.