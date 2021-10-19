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    Основной голкипер «Шерифа» пропустит матч с «Интером»

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    Вратарь «Шерифа» Георгиос Атанасиадис не поехал на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского «Интера».

    Георгиос Атанасиадис
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    Георгиос Атанасиадис

    «Он почувствовал небольшое недомогание. Тренерский штаб не стал рисковать, и он остался в Тирасполе», — сообщает пресс-служба клуба.

    Напомним, Атанасиадис был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по итогам матчей 2-го тура группового этапа. Молдавская команда победила в Мадриде «Реал» со счетом 2:1, а греческий голкипер совершил 11 сейвов.

    Также встречу в Милане пропустит нападающий Джасурбек Яхшибоев. Он забил «Реалу» по ходу первого тайма.

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