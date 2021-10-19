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    Наставник «Арсенала» назвал игру с «Кристал Пэлас» странной

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 8-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2).

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Странная игра. Мы очень хорошо начали, доминировали и забили гол. После этого нам не хватило самообладания, чтобы управлять игрой. Мы были непоследовательны в передачах, команда широко растянулась на поле.

    После перерыва мы изменили пару игровых аспектов и стали действовать лучше. Однако мы отдавали мяч в тех местах, где этого нельзя было делать. После этого нам тяжело пришлось.

    Игрокам делает честь то, что они не прекратили играть. У нас было несколько хороших моментов шансов, и в конце концов мы забили. Мне показалось, что мы пытались что-то защитить, вместо того чтобы пойти и забить второй гол», — цитирует Артету BBC.

    «Арсенал» набрал 11 очков и занимает 12 место. У «Кристал Пэлас» на счету восемь пунктов и 14 позиция в таблице.

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