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    «Аякс» разгромил дортмундскую «Боруссию»

    «Аякс»- «Боруссия» Д: счет матча 4:0, обзор голов

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    Амстердамский «Аякс» одержал домашнюю победу над дортмундской «Боруссией» (4:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 11-й минуте благодаря автоголу Марко Ройса.

    На 25-й минуте Дейли Блинд удвоил преимущество хозяев с передачи Себастьен Аллера. На 57-й минуте Аллер ассистировал уже бразильскому форварду Антони.

    А на 72-й минуте Себастьен Аллер записал на свой счет еще и гол с передачи Блинда.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа C
    Аякс — Боруссия Д 4:0
    Голы: 1:0 Марко Ройс (автогол) (11'), 2:0 Дейли Блинд (25'), 3:0 Антони (57'), 4:0 Себастьен Аллер (72') Аякс: Ремко Пасвер, Нуссайр Мазрауи (Девин Ренс, 83'), Юрриен Тимбер, Лисандро Мартинес, Дейли Блинд, Эдсон Альварес, Стивен Бергёйс (Дави Классен, 69'), Райан Гравенберх, Антони (Давид Нерес, 76'), Себастьен Аллер (Мохаммед Дарами, 83'), Душан Тадич, Ремко Пасвер, Нуссайр Мазрауи (Девин Ренс, 83'), Юрриен Тимбер, Лисандро Мартинес, Дейли Блинд, Эдсон Альварес, Стивен Бергёйс (Дави Классен, 69'), Райан Гравенберх, Антони (Давид Нерес, 76'), Себастьен Аллер (Мохаммед Дарами, 83'), Душан Тадич Боруссия Д: Эрлинг Холанн, Дониелл Мален (Торган Азар, 53'), Марко Ройс, Юлиан Брандт, Аксель Витсель, Джуд Беллингхэм, Нико Шульц (Эмре Джан, 46'), Матс Хуммельс (Марин Понграчич, 79'), Мануэль Аканджи, Тома Мёнье (Мариус Вольф, 79'), Грегор Кобель, Эрлинг Холанн, Дониелл Мален (Торган Азар, 53'), Марко Ройс, Юлиан Брандт, Аксель Витсель, Джуд Беллингхэм, Нико Шульц (Эмре Джан, 46'), Матс Хуммельс (Марин Понграчич, 79'), Мануэль Аканджи, Тома Мёнье (Мариус Вольф, 79'), Грегор Кобель Предупреждения: Эдсон Альварес (33'), Аксель Витсель (42')

    Группа С: 1. «Аякс» — 9 очков; 2. «Боруссия» — 6; 3. «Спортинг» — 3; .4. «Бешикташ» — 0.

    В матче 4-го тура «Боруссия» примет на своем поле «Аякс», а «Спортинг» — «Бешикташ». Обе встречи пройдут 3 ноября.

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