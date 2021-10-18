Куман: «Барселона» хорошо отреагировала на гол «Валенсии» и заслужила победу

Главный тренер «Барселоны»дал комментарий после победы над «Валенсией» (3:1) в матче Ла Лиги.

«Важная победа. Мы знаем, что нам предстоит сыграть три очень важных матча. Мы хорошо отреагировали на гол "Валенсии" и заслужили победу.

Я видел эпизод с пенальти после игры в повторе. Можно сомневаться, был ли там пенальти, но судья не сомневался.

Фати? Вопрос не в качестве его игры, а в физическом состоянии. Он отыграл почти час. Наша цель — вывести его на хороший уровень "физики" в будущем. Мы не хотим, чтобы он перегружался. Если бы все зависело от меня, он бы играл целый матч, но я должен следовать советам врачей», — цитирует Кумана AS.

С 15 очками в активе «Барселона» вышла на 7-е место в турнирной таблице Ла Лиги. Безвыигрышная серия команды Хосе Бордаласа достигла пяти матчей. У команды 12 очков и 9-я позиция.