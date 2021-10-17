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    Кухаручук: Игры даются очень нелегко, психологическое состояние в «Химках» нужно исправлять

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    Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал победу над «Ахматом» (2:0) в 11-м туре РПЛ.

    Илья Кухарчук
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    Илья Кухарчук

    «2:0 в домашнем матче? Значит, нам победа была нужнее, такой результат закономерен. Быстрый гол помог, но после него было тяжелее.

    Игры даются очень нелегко, психологическое состояние в команде нужно исправлять. Мы стараемся с этим справляться. Слухи о проблемах клуба с тренером — абсурд, всё отлично.

    Эпизод с удалением не видел, в этот момент развернулся, честно. Дай Бог, чтобы после этого матча наступила хорошая серия.

    Одному Богу известно, что будет дальше, но мы будем прикладывать максимум усилий, чтобы подняться выше. Как минимум планы повторить результаты прошлого сезона», — сказал Кухарчук «Матч ТВ».

    После этой победы «Химки» набрали 11 очков и переместились на 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем матче подмосковная команда на выезде сыграет с «Динамо». Эта встреча пройдет 22 октября.

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