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    «Краснодар» спасся от поражения в матче с «Уфой»

    «Краснодар» — «Уфа»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 11-го тура чемпионата России «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» — 1:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 9-й минуте открыли гости. Кротов рванул на передачу к левому краю штрафной, проскочил в лицевую и прострелил во вратарскую, откуда Агаларов переправил мяч в ворота.

    На 84-й минуте в ворота «Уфы» был назначен пенальти — Йокичу попал мяч в руку. Крыховяк хладнокровным ударом с 11-метровой отметки развёл вратаря и мяч по разным углам.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Краснодар — Уфа 1:1
    Голы: 0:1 Гамид Агаларов (9'), 1:1 Гжегож Крыховяк (пенальти) (85') Краснодар: Матвей Сафонов, Кристиан Рамирес (Дмитрий Стоцкий, 88'), Кайо, Урош Спаич (Егор Сорокин, 60'), Тонни Триндаде Вильена, Александр Черников (Nikita Krivtsov, 70'), Гжегож Крыховяк, Реми Кабелла, Эдуард Сперцян, Виктор Классон (Владимир Ильин, 70'), Джон Кордоба Уфа: Вячеслав Кротов (Олег Иванов, 77'), Гамид Агаларов (Остон Урунов, 29'), Egas Cacintura, Азер Алиев (Константин Плиев, 48'), Владислав Камилов, Filip Mrzljak, Боян Йокич, Эрвинг Ботака-Иобома, Юрий Журавлёв, Артём Голубев (Руслан Фищенко, 70'), Александр Беленов Предупреждения: Урош Спаич (58'), Егор Сорокин (62'), Владислав Камилов (76'), Filip Mrzljak (90 + 1')

    «Уфа» осталась на 16-м место в таблице РПЛ, набрав 9 очков, в активе команды Виктора Ганчаренко 18 очков и 6-е место.

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