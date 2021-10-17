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    Федотов: Игроки «Сочи» потеряли бдительность, пропустили гол слишком рано

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    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итоги матча 11-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:2).

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Сказали в раздевалке: "Чтобы побеждать, нужно забивать на один гол больше".

    Да, великолепный первый тайм, три забитых гола к 30-й минуте и еще ряд супермоментов, плюс забитый гол, когда чуть залезли во "вне игры".

    Действовали энергозатратно, прессинговали, не давали сопернику поднимать голову. Потом сыграли по счету.

    Единственное, потеряли бдительность, пропустили гол слишком рано. Естественно, этот гол вдохнул силы в соперника, и со стороны казалось, что было напряженно.

    И на самом деле — ряд моментов создали у наших ворот, в частности прострелы. Да, было тревожно.

    Но мы в своих атаках могли забить и четвертый, и пятый. Так что поздравляю свою команду и болельщиков с победой.

    Наконец-то сегодня была футбольная атмосфера, и это стоит оценить. Футбол для болельщиков. Мы говорили, что приложим все силы для победы, и мы это сделали», — сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».

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