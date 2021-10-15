«Хоффенхайм» — «Кельн»: счет матча 5:0, обзор голов

В стартовом матче восьмого тура чемпионата Германииодержал домашнюю победу надсо счетом 5:0.

Дублем в составе победителей отметился Илас Бебу, еще по голу на счету Кристофа Баумгартнера, Деннис Гайгер и Штефан Пош.

Футбол. Германия. Бундеслига Хоффенхайм — Кёльн 5:0 Голы: 1:0 Ила Бебу (31'), 2:0 Ила Бебу (49'), 3:0 Кристоф Баумгартнер (51'), 4:0 Деннис Гайгер (74'), 5:0 Стефан Пош (87') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Стефан Пош, Флориан Гриллич, Кевин Акпогума, Павел Кадержабек (Крис Ричардс, 36'), Диади Самассеку, Деннис Гайгер (Якоб Бруун Ларсен, 81'), Давид Раум (Роберт Сков, 81'), Кристоф Баумгартнер (Себастьян Руди, 73'), Ила Бебу (Жоржиньо Рюттер, 73'), Андрей Крамарич Кёльн: Себастьян Андерссон (Ондрей Дуда, 56'), Антони Модест, Флориан Кайнц (Луис Шауб, 56'), Марк Ут, Ян Тильман (Tim Lemperle, 79'), Салих Озкан, Кингсли Эхизибуэ (Ноа Каттербах, 75'), Рафаэль Кцихос, Хорхе Мере (Лука Килиан, 56'), Бенно Шмиц, Тимо Хорн Предупреждения: Павел Кадержабек (33'), Рафаэль Кцихос (80')

«Хоффенхайм» набрал 11 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, «Кельн» с 12 баллами идет на седьмой строчке.

В следующем матче «Хоффенхайм» 23 октября сыграет на выезде против мюнхенской «Баварии», «Кельн» днем позднее примет леверкузенский «Байер».