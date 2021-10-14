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    Форвард «Манчестер Сити» выбыл из строя на месяц

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    Форвард «Манчестер Сити» Ферран Торрес выбыл из строя как минимум на четыре недели, сообщает Marca.

    Ферран Торрес
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    Ферран Торрес

    21-летний испанец получил травму в полуфинале Лиги наций против Италии, но, несмотря на боль, вышел в стартовом составе на финальную игру с Францией.

    Вернувшись в Манчестер, Торрес прошел медицинское обследование, которое выявило у него небольшой перелом правой ступни.

    Это означает, что Торрес пропустит матчи Премьер-лиги против «Бернли», «Брайтона», «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед».

    Футболист сборной Испании также не сыграет с «Брюгге» в Лиге чемпионов и с «Вест Хэмом» в Кубке лиги.

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