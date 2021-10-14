Форвард «Манчестер Сити» выбыл из строя на месяц

Ферран Торрес Фото: globallookpress.com
21-летний испанец получил травму в полуфинале Лиги наций против Италии, но, несмотря на боль, вышел в стартовом составе на финальную игру с Францией.
Вернувшись в Манчестер, Торрес прошел медицинское обследование, которое выявило у него небольшой перелом правой ступни.
Это означает, что Торрес пропустит матчи Премьер-лиги против «Бернли», «Брайтона», «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед».
Футболист сборной Испании также не сыграет с «Брюгге» в Лиге чемпионов и с «Вест Хэмом» в Кубке лиги.