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    СМИ: «Фиорентина» рассматривает Майораля как альтернативу Кокорину

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    Итальянская «Фиорентина» заинтересована в нападающем «Реала» Борха Майорале, выступающем за «Рому» на правах аренды.

    Борха Майораль
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    Борха Майораль

    По данным La Nazione, Майораля рассматривают как альтернативу российскому форварду Александру Кокорину.

    Борха ушел из «Реала» в прошлом сезоне, чтобы в течение двух лет выступать за «Рому» на правах аренды.

    Во время первого сезона Борха регулярно выходил на поле, но с появлением Жозе Моуринью, футболист почти не получает игрового времени. В этом сезоне испанец дважды сыграл в матчах Серии А.

    Поэтому Борха хочет уйти в январе, и «Реал Мадрид» с ним согласен. Кроме «Фиорентины» на форварда претендуют «Бетис» и «Леванте».

    Кокорин в этом сезоне выходил на поле в трех играх итальянского чемпионата и не отметился результативными действиями.

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