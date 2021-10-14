СМИ: «Фиорентина» рассматривает Майораля как альтернативу Кокорину

Итальянскаязаинтересована в нападающем «Реала», выступающем зана правах аренды.

По данным La Nazione, Майораля рассматривают как альтернативу российскому форварду Александру Кокорину.

Борха ушел из «Реала» в прошлом сезоне, чтобы в течение двух лет выступать за «Рому» на правах аренды.

Во время первого сезона Борха регулярно выходил на поле, но с появлением Жозе Моуринью, футболист почти не получает игрового времени. В этом сезоне испанец дважды сыграл в матчах Серии А.

Поэтому Борха хочет уйти в январе, и «Реал Мадрид» с ним согласен. Кроме «Фиорентины» на форварда претендуют «Бетис» и «Леванте».

Кокорин в этом сезоне выходил на поле в трех играх итальянского чемпионата и не отметился результативными действиями.