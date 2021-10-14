Кавазашвили: Дзюба срочно необходим сборной России

Бывший вратарь «Спартака»считает, что нападающийдолжен вернуться в сборную России.

«Нужен ли Дзюба в сборной? Необходим! Срочно! Я поставил вопрос и написал официальное письмо председателю комитета РФС по этике Семену Андрееву: "Почему мы в комитете РФС по этике не разбираем отказ Дзюбы?". Это нарушение этики, почему мы не применяем взыскания? Дзюба своим поступком наносит огромный вред не только принципу комплектования сборной команды, но и нашему футболу в целом.

Его поступок — месть лично Карпину. Он забывает про то, что служит не Карпину, а российскому футболу», — цитирует Кавазашвили «Спорт день за днем».

Напомним, что Артем Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи. Причина — неоптимальная форма.

Валерий Карпин признался в наличии конфликта с форвардом. Они вместе работали в московском «Спартаке».