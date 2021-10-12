Колыванов: Спасибо надо Дивееву и Джикии сказать

Бывший игрок сборной Россииоценил игру национальной команды в матче отбора к ЧМ-2022 со Словенией (2:1).

«Вязкая, тяжелая игра. Спасибо надо Дивееву и Джикии сказать, раз у нас пока форварды и полузащитники забить не могут, хотя предпосылки были хорошие, чтобы реализовать свои моменты. Но выиграли на вязком и тяжелом поле — ребята, молодцы, с победой. Хорваты сыграли вничью, поэтому мы сейчас лидеры и все в наших руках. Но с хорватами надо будет выигрывать в любом случае.

Думаю, что восстановится Головин и еще ряд футболистов, которые пропустили эти два матча. Нужно внимательно и аккуратно играть, пока ребята проявляют бойцовские качества. Но мы видим, что в середине есть проблемы, немножко пустовато. Последний пас отдать не можем, хотя подходы есть. Надо поправлять это дело. Суперфорвардов у нас сейчас нет, нет полузащитников с хорошим дальним ударом. Есть Миранчук, но когда он месяцами не играет в основном составе, это очень тяжело. Может, ему лучше в аренду уйти, чтобы играть постоянно, потому что сидеть на лавке — он уже сам, наверное, с ума сошел», — цитирует Колыванова «Газета.ru».

В турнирной таблице группы Н Россия вышла на первое место, набрав 19 очков. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в стыковых матчах.

В следующем туре 11 ноября российская команда дома сыграет против Кипра.