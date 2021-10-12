Кавазашвили: Дзюба пусть сидит и локти кусает, глядя на этих парней

Бывший вратарь «Спартака»дал комментарий после победы сборной России над командой Словении (2:1) в матче квалификации ЧМ-2022.

«Молодцы ребята, настоящие бойцы. Какой непростой матч выдался. Словенцы нещадно лупили наших парней по ногам, очень грязные футболисты. Но русские не сломались. Отличный матч для того, чтобы коллектив оброс мышцами, набил синяки. Карпин все сделал правильно — полностью угадал с составом и заменами.

Сегодня ни один игрок не выпадал из состава. А гол Джикии — просто фантастика. Георгий забил роскошный мяч. А Дзюба пусть сидит и локти кусает, глядя на этих парней, которые бьются на поле. Он свой выбор сделал и все увидели, кто прав, а кто нет в этой истории. Теперь нужно не проиграть Хорватии и ехать на чемпионат мира с первого места», — цитирует Кавазашвили Sport24.

В турнирной таблице группы Н Россия вышла на первое место, набрав 19 очков. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в стыковых матчах.

В следующем туре 11 ноября российская команда дома сыграет против Кипра.