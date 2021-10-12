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    Геркус: Задача по выходу на ЧМ-2022 для сборной России слегка упростилась

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    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу сборной России над Словенией (2:1) в отборе ЧМ-2022.

    Илья Геркус
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    Илья Геркус

    «Сборная вчера приятно порадовала. Молодцы! Не без фарта (удача становится частью нашего стиля), но намного лучше, чем в прошлой игре. Выделю Миранчука и Фомина — на мой взгляд, ключевых игроков вчерашнего вечера: организовали игру в центре поля, первыми вступали в отбор, отбирали и выдавали под удар, сами создавали моменты у штрафной соперника. Ну и защитники наши порадовали на стандартах. Изумил своим хладнокровием Джикия. В общем, молодцы.

    Задача по выходу слегка упростилась: теперь с Хорватией вместо победы по заказу нужна всего лишь ничья. По опыту мы знаем, что ничьи на заказ — не наш конек, но кто знает, может, мы и сейчас получим нужный результат? Болеем!» — написал Геркус в своем телеграм-канале.

    В турнирной таблице группы Н Россия вышла на первое место, набрав 19 очков. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в стыковых матчах.

    В следующем туре 11 ноября российская команда дома сыграет против Кипра.

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