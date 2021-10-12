Джикия о голах защитников: Интересно, где нападающие?

Защитник сборной Россииподелился впечатлениями после победы над командой Словении (2:1) в матче квалификации ЧМ-2022.

Джикия забил второй гол сборной России и был признан лучшим игроком матча.

«Отрабатывал ли я свой удар? Конечно, нет. Моя задача была просто попасть, сложная траектория, но не более того.

Мы ждали, что будет много борьбы. Словении нужна была победа, как и нам. Хочу отметить Максима Осипенко и Дмитрия Чистякова. Все молодцы, все.

Надеюсь, Игорь Дивеев скоро поправится здоровья ему. У нас забивают только защитники? Интересно, где нападающие?

Самое главное, что команда выиграла, это намного приятнее. Всех с победой», — сказал Джикия в эфире «Матч ТВ».