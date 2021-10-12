Дюков: Порадовало, что в матче со Словений сборная Россия играла в футбол

Президент РФСпрокомментировал победу сборной России над командой Словении (2:1) в матче квалификации ЧМ-2022.

Победив, россияне возглавили группу Н благодаря тому, что сборная Хорватии потеряла очки в параллельном матче со Словакией (2:2).

«Ничья Хорватии — хорошая новость. Порадовало, что сегодня мы больше играли в футбол.

Со Словакией порадовал результат, а сегодня — больше футбол. В концовке пришлось понервничать, отмененный гол я видел не очень хорошо. Это решение судьи порадовало.

Команду Валерия Карпина отличают бойцовские качества во всех пяти матчах. Иногда результат брали на зубах.

Но ребята сегодня и сами получали удовольствие от этого футбола. Конечно, еще не все получается, но видны изменения — и это радует», — сказал Дюков «Чемпионату».