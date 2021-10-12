Дюков: Порадовало, что в матче со Словений сборная Россия играла в футбол

Александр Дюков Фото: globallookpress.com
Победив, россияне возглавили группу Н благодаря тому, что сборная Хорватии потеряла очки в параллельном матче со Словакией (2:2).
«Ничья Хорватии — хорошая новость. Порадовало, что сегодня мы больше играли в футбол.
Со Словакией порадовал результат, а сегодня — больше футбол. В концовке пришлось понервничать, отмененный гол я видел не очень хорошо. Это решение судьи порадовало.
Команду Валерия Карпина отличают бойцовские качества во всех пяти матчах. Иногда результат брали на зубах.
Но ребята сегодня и сами получали удовольствие от этого футбола. Конечно, еще не все получается, но видны изменения — и это радует», — сказал Дюков «Чемпионату».