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    «Урал» упустил победу над «Крыльями Советов»

    «Урал» — «Крылья Советов»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Екатеринбургский «Урал» на своем поле сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1) в товарищеском матче во время международной паузы.

    «Урал»
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    «Урал»

    Счет на 60-й минуте открыли хозяева — гол забил полузащитник Рамазан Гаджимурадов. В компенсированное время Даниил Липовой принес гостям ничью.

    Товарищеский матч
    «Урал» — «Крылья Советов» — 1:1 (0:0)
    Голы: Гаджимурадов, 60'; Липовой, 93'«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Егорычев, Августиняк, Бикфалви, Гаджимурадов, Железнов, Кулаков, Ибрахимай, Мамин, Герасимов«Крылья Советов»: Овсянников (Фролов, 46'), Бейл (Кабутов, 80'), Солдатенков (Божин, 80'), Божин (Чернов, 46'), Кабутов (Горшков, 46'), Витюгов (Смирнов, 85'), Якуба (Иванисеня, 72'), Липовой (Ежов, 46'), Зиньковский (Глушенков, 35'), Сарвели (Липовой, 80'), Цыпченко (Сергеев, 46')

    17 октября в матче 11-го тура РПЛ «Урал» дома примет ЦСКА, самарцы в этот же день также дома сыграют с «Нижним Новгородом».

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