Петев надеется сломать статистику Украины на «Арене Львов»

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговиныподелился ожиданиями от матча с Украиной в квалификации ЧМ-2022.

Встреча пройдет на «Арене Львов», где «желто-синие» не потерпели ни одного поражения.

«Постараемся завтра показать игру, которая позволит нам победить или, по крайней мере, добиться ничьей.

Я знаю про ваш счастливый стадион. Надеюсь, мы завтра сломаем эту статистику. Уверен, на ждет интересный и тяжелый матч. Все будет зависеть от того, как мы подойдем к игре, от состояния газона.

Давление и адреналин в футболе есть всегда. Надо выйти и сыграть как можно лучше. Необходимо быть максимально сконцентрированными и настроенными на победу. Другие матчи мне пока неинтересны, думаю лишь о завтра», — приводит слова Петева пресс-служба УАФ.

Матч Украина — Босния и Герцеговина состоится 12 октября и начнется в 21:45 мск.