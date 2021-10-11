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    Петев надеется сломать статистику Украины на «Арене Львов»

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    Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев поделился ожиданиями от матча с Украиной в квалификации ЧМ-2022.

    Ивайло Петев
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    Ивайло Петев

    Встреча пройдет на «Арене Львов», где «желто-синие» не потерпели ни одного поражения.

    «Постараемся завтра показать игру, которая позволит нам победить или, по крайней мере, добиться ничьей.

    Я знаю про ваш счастливый стадион. Надеюсь, мы завтра сломаем эту статистику. Уверен, на ждет интересный и тяжелый матч. Все будет зависеть от того, как мы подойдем к игре, от состояния газона.

    Давление и адреналин в футболе есть всегда. Надо выйти и сыграть как можно лучше. Необходимо быть максимально сконцентрированными и настроенными на победу. Другие матчи мне пока неинтересны, думаю лишь о завтра», — приводит слова Петева пресс-служба УАФ.

    Матч Украина — Босния и Герцеговина состоится 12 октября и начнется в 21:45 мск.

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