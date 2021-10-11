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    Ляпорт: Все, чего не хватило Испании — немного удачи

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    Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт дал комментарий после поражения от Франции (1:2) в финале Лиги наций.

    Эмерик Ляпорт
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    Эмерик Ляпорт

    «Тяжелое поражение. Мы показали, что являемся топ-командой, несмотря на большое количество молодых игроков в составе. Думаю, мы играли в лучший футбол, чем Франция. Но, очевидно, что запоминается только результат.

    Все, чего нам сегодня не хватило — немного удачи. В частности, мы не должны были пропускать так быстро, поведя 1:0. Это стоило нам матча», — цитирует Ляпорта пресс-служба УЕФА.

    Сборная Франции стала вторым в истории чемпионом Лиги наций. Первый титул завоевала команда Португалии.

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