Ляпорт: Все, чего не хватило Испании — немного удачи

Защитник сборной Испаниидал комментарий после поражения от Франции (1:2) в финале Лиги наций.

«Тяжелое поражение. Мы показали, что являемся топ-командой, несмотря на большое количество молодых игроков в составе. Думаю, мы играли в лучший футбол, чем Франция. Но, очевидно, что запоминается только результат.

Все, чего нам сегодня не хватило — немного удачи. В частности, мы не должны были пропускать так быстро, поведя 1:0. Это стоило нам матча», — цитирует Ляпорта пресс-служба УЕФА.

Сборная Франции стала вторым в истории чемпионом Лиги наций. Первый титул завоевала команда Португалии.