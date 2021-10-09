Кунде: Испания отличается от сборной Бельгии контролем мяча

Защитник сборной Францииподелился ожиданиями перед финальным матчем Лиги наций против команды Испании.

«Нас ждет встреча с очень непростой командой, которая отличается от сборной Бельгии контролем мяча и однозначно себя в этом позиционирует.

Думаю, также она очень опасна большим разнообразием в своем арсенале. Футболисты очень умно ведут игру, так что это — хороший вызов. Конечно же, мы выйдем играть со стремлением к победе», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Финальный матч между сборными Франции и Испании в рамках Лиги наций пройдет 10 октября и начнется в 21:35 (мск).