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    Кунде: Испания отличается от сборной Бельгии контролем мяча

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    Защитник сборной Франции Жюль Кунде поделился ожиданиями перед финальным матчем Лиги наций против команды Испании.

    Жюль Кунде
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    Жюль Кунде

    «Нас ждет встреча с очень непростой командой, которая отличается от сборной Бельгии контролем мяча и однозначно себя в этом позиционирует.

    Думаю, также она очень опасна большим разнообразием в своем арсенале. Футболисты очень умно ведут игру, так что это — хороший вызов. Конечно же, мы выйдем играть со стремлением к победе», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Финальный матч между сборными Франции и Испании в рамках Лиги наций пройдет 10 октября и начнется в 21:35 (мск).

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