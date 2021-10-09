Гризманн: Надо побеждать Испанию, иначе Коке будет подначивать меня каждый день

Нападающий «Атлетико» и сборной Франциирассказал, какового ему будет играть против одноклубников в финальном матче Лиги нации с Испанией.

«Не хочется возвращаться в Испанию с поражением от нее. В дебюте встречи будет слегка не по себе, так как с Коке мы каждодневно встречаемся в раздевалке и на поле, но минут через пять об этом уже забудем.

Нам надо побеждать, иначе Коке будет подначивать меня потом каждый день. Лучше уж, наоборот, я буду намекать ему об этом в понедельник», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Финальный матч между сборными Франции и Испании в рамках Лиги наций пройдет 10 октября и начнется в 21:35 (мск).