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    Гризманн: Надо побеждать Испанию, иначе Коке будет подначивать меня каждый день

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    Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн рассказал, какового ему будет играть против одноклубников в финальном матче Лиги нации с Испанией.

    Антуан Гризманн
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    Антуан Гризманн

    «Не хочется возвращаться в Испанию с поражением от нее. В дебюте встречи будет слегка не по себе, так как с Коке мы каждодневно встречаемся в раздевалке и на поле, но минут через пять об этом уже забудем.

    Нам надо побеждать, иначе Коке будет подначивать меня потом каждый день. Лучше уж, наоборот, я буду намекать ему об этом в понедельник», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Финальный матч между сборными Франции и Испании в рамках Лиги наций пройдет 10 октября и начнется в 21:35 (мск).

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