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    Самедов: Россия и Словакия плюс-минус одинаковые соперники

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    Бывший футболист сборной России Александр Самедов дал свой прогноз на матч отборочного турнира против Словакии.

    Александр Самедов
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    Александр Самедов

    «Я верю в победу нашей сборной. Надеюсь, что всё сложится хорошо. Но, конечно, нам предстоит тяжелый матч.

    Сборная Словакии — неприятный соперник, обыгравший нас весной на своем поле. Думаю, что мы плюс-минус равные соперники. Надеюсь, что домашняя поддержка позволит нам победить.

    В сборной много травмированных? Это часть футбола — травмы случаются. Надо выходить из этого положения. Может, в составе у словаков тоже есть потери. Что есть, то и есть. Надо выходить и играть», — приводит слова Самедова «Матч ТВ».

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    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч Россия — Словакия.

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