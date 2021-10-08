Самедов: Россия и Словакия плюс-минус одинаковые соперники

Бывший футболист сборной Россиидал свой прогноз на матч отборочного турнира против

«Я верю в победу нашей сборной. Надеюсь, что всё сложится хорошо. Но, конечно, нам предстоит тяжелый матч.

Сборная Словакии — неприятный соперник, обыгравший нас весной на своем поле. Думаю, что мы плюс-минус равные соперники. Надеюсь, что домашняя поддержка позволит нам победить.

В сборной много травмированных? Это часть футбола — травмы случаются. Надо выходить из этого положения. Может, в составе у словаков тоже есть потери. Что есть, то и есть. Надо выходить и играть», — приводит слова Самедова «Матч ТВ».

Сборная России 8 октября сыграет с командой Словакии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет в Казани, начало — в 21:45 мск.

LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч Россия — Словакия.